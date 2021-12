वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू ने थामा आम आदमी पार्टी का साथ, लड़ सकती हैं निगम चुनाव

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwa) की बहन अंजू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं. अंजू पहले कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद रह चुकी हैं. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता और विधायक सोमनाथ भारती ने अंजू को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें अंजू को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई. इस मौके पर अंजू ने कहा कि उन्हें पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, वह पूरी शिद्दत से उसे निभाएंगी.

Virender Sehwag’s sister, Smt Anju Sehwag joins AAP!

She is a former Congress councillor from Delhi and was a Teacher by profession.

Inspired by the work done by CM Kejriwal, she has joined AAP with all her supporters! pic.twitter.com/tdgdj7SYQ1

— AAP (@AamAadmiParty) December 31, 2021