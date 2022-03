वीरेंद्र सहवाग की IPL 2022 से पहले आर अश्विन से खास फरमाइश, बोले- एक तो करना जरूर...

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) से एक खास अपील की है. वीरू की ये अपील मांकडिंग (Mankading) आउट करने को लेकर है. दरअसल, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने आईसीसी (ICC) को क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव के सुझाव दिए हैं, जिनमें मांकडिंग भी शामिल है. ‘मुल्तान के सुल्तान‘ के नाम से फेमस सहवाग ने नए नियम को लेकर अश्विन के मजे लेने की कोशिश की है.

एमसीसी ने आईसीसी को जो सुझाव दिए हैं, उनमें अब मांकडिंग आउट को अनफेयर प्ले नहीं माना जाएगा. पुराने नियमों के तहत यह लॉ-41 में अनफेयर प्ले माना जाता था. इसपर कई बार विवाद भी हो चुके हैं. अश्विन ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के विकेटकीपर बल्लेबाज को मांकडिंग के तहत ही आउट किया था, उस समय इस पर खूब चर्चा हुई थी. कुछ लोगों का कहना था कि यह खेल भावना के विपरीत है, जबकि कई अश्विन के सपोर्ट में थे.

Congratulations @ashwinravi99, great week this one. First becoming second highest wicket taker in Tests for India, and now this. Ab full freedom to plot such run-outs with Buttler.

Ek karna zaroor 😊 https://t.co/oCjfYdr6nr

— Virender Sehwag (@virendersehwag) March 9, 2022