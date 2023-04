क्या नशे में धुत थे युजवेंद्र चहल? कार में बिठाने तक शख्स को देना पड़ा सहारा, खुद देखें VIDEO

नई दिल्ली. आईपीएल में युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे हैं. उनकी टीम का आईपीएल में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है. युजवेंद्र चहल भी आईपीएल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आज (30 अप्रैल) को रोहित शर्मा का जन्मदिन है. इस मौके पर उन्होंने पार्टी रखी. पार्टी के बाद चहल का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा की वह नशे में धुत हैं.

दरअसल, चहल रोहित शर्मा की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे. पार्टी से बाहर आते वक्त चहल को एक शख्स ने अपने कंधे पर सहारा देकर बाहर लाया और कार में बिठाया. कार में बैठते वक्त भी ऐसा लग रहा है कि वह काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे है. इस वीडियो पर यह दावा किया जा रहा है कि चहल नशे में धुत हैं और ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

12yr old me after drinking Appy Fizz #yuzvendrachahal pic.twitter.com/I9mMe2oPVE

— Tweetera🐦 (@DoctorrSays) April 29, 2023