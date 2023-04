वाशिंगटन सुंदर ने छोड़ा SRH का खेमा, साथी खिलाड़ियों ने कुछ इस तरह दी विदाई, आपने देखा इमोशनल VIDEO?

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ भी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. टीम जहां अंकतालिका में नौवें पायदान पर काबिज है. वहीं चोट की वजह से बीच सीजन में एक और खिलाड़ी ने टीम का साथ छोड़ दिया है. यह कोई और नहीं बल्कि देश के 23 वर्षीय होनहार ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) हैं. सुंदर हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल के शेष बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं.

SRH ने सुंदर को दी इमोशनल विदाई:

सनराइजर्स हैदराबाद के आधिकारिक वेबसाइट पर एसआरएच के खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा किया गया है. इस वीडियो में सभी खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर से गले मिलते हुए उन्हें जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं बीच सीजन में टीम का साथ छोड़ने पर सुंदर भी काफी भावुक नजर आ रहे हैं. एसआरएच ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, ‘अलविदा वास्तव में बेहद कठिन है. हमें यकीन है कि आप और मजबूती से वापसी करेंगे, वाशी.’

Goodbyes are really hard

We are sure you will bounce back stronger, Washi pic.twitter.com/1FYx3Yk4y8

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 27, 2023