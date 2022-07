वाशिंगटन सुंदर को मिली नई टीम, यहां बिखेरेंगे जलवा, 13 सदस्यीय टीम में हुए शामिल

लंदन. भारतीय टीम के 22 वर्षीय युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में पदार्पण करने के लिए तैयार हैं. उन्हें डेन विलास की अगुवाई वाली लंकाशायर (Lancashire) की टीम में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में चुना गया है. सुंदर बीते सप्ताह के अंत में मैनचेस्टर पहुंचे हैं, और कल से शुरू होने वाले डिवीजन वन क्लैश के प्रशिक्षण से पहले उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वांटेज रोड की यात्रा का आनंद लिया. लंकाशायर क्रिकेट ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि, ’22 वर्षीय ऑलराउंडर, जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, दो अगस्त से शुरू होने वाली रॉयल लंदन वन-डे कप प्रतियोगिता के लिए भी उपलब्ध रहेंगे.’

वाशिंगटन सुंदर से पहले देश के 24 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) इस सत्र में डिवीजन दो में ससेक्स के लिए खेल चुके हैं. चेन्नई के रहने वाले 22 वर्षीय सुंदर हाथ की चोट से पूरी तरह से ठीक हो चुके है. सुंदर पिछले साल जुलाई में उंगली में चोट लगने के बाद से लंबी अवधि के प्रारूप में वापसी कर रहे हैं. वाशिंगटन सुंदर चोटिल होने की वजह से पिछले साल भारत के इंग्लैंड दौरे से और 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण से बाहर हो गए थे.

The (@CountyChamp) boys are back in town! 😎@Sundarwashi5 comes straight into the squad to travel away to @NorthantsCCC tomorrow! 🇮🇳

Read more below 📰⤵

🌹 #RedRoseTogether | @mistoriagroup

— Lancashire Cricket (@lancscricket) July 18, 2022