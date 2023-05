इमरान खान के सपोर्ट में उतरे पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर, बोले- 'आपके पास लाखों...'

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मौजूद थे. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोलने वाले उनके समर्थकों द्वारा पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया. पाकिस्तान रेजर्स इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक वैन में वहां से ले गए. इसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोल दिया. इस बीच पाकिस्तान के दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने इमरान खान के समर्थन में ट्वीट किए हैं.

70 वर्षीय इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही देश की सेना पर कथित तौर पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. इमरान खान खान राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 की धारा 9 (ए) के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी कप्तानी में खेलने वाले वसीम अकरम और वकार यूनिस ने पूर्व कप्तान के समर्थन में ट्वीट किए हैं.

वसीम अकरम ने इमरान खान के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप एक शख्स हैं, लेकिन आपके पास लाखों की ताकत है. मजबूत बने रहिए कप्तान’.

वहीं, वकार यूनिस ने ट्विटर पर इमरान खान का सपोर्ट करते हुए लिखा, ‘अंत में अन्याय स्वतंत्रता पैदा करता है. आपको और अधिक ताकत मिले इमरान खान. आइए हमारे नेता और स्वतंत्रता की रक्षा करें.’

Right behind you Skipper♥️.

Injustice at the end produces independence.More Power to you @ImranKhanPTI Lets protect our Leader & freedom #PakistanZindabad. pic.twitter.com/69gQYjqshB

