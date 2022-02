बाबर आजम की मैदान पर ही हुई बेइज्जती, दिग्गज खिलाड़ी ने लगाई डांट, Video वायरल

कराची. बाबर आजम (Babar Azam) की टीम पाकिस्तान सुपर लीग के मौजूदा सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है. पीएसएल (PSL) के मौजूदा सीजन में टीम लगातार 8 मैच हार चुकी है. उसे अब तक एक भी जीत नहीं मिली है. इसी के साथ कराची किंग्स (Karachi Kings) की टीम नॉकआउट राउंड से बाहर हो गई है. बुधवार को टी20 लीग के एक मुकाबले में उसे मुल्तान सुल्तान से 7 विकेट से हार मिली. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज और कप्तान रहे वसीम अकरम (Wasim Akram) टीम के अध्यक्ष हैं. बुधवार को मैच के दौरान वे कप्तान बाबर आजम को डांटते दिख रहे हैं. उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है. इसके बाद फैंस ने अकरम पर सवाल उठा दिए. इसके बाद पूर्व खिलाड़ी को सफाई तक देनी पड़ गई.

मैच में कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 174 रन अच्छा स्कोर खड़ा किया. बाबर आजम बल्ले से ही भी फेल रहे और सिर्फ 2 रन बना सके. जोए क्लार्क ने 40 और अंत में इमाद वसीम ने 15 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर स्कोर को 170 रन के पार पहुंचाया. जवाब में मुल्तान सुल्तान ने लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते 3 विकेट पर हासिल कर लिया. अंतिम 2 ओवर में उसे जीत के लिए 29 रन बनाने थे. लेकिन 19वें ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने 20 रन दे दिए थे. इस कारण टीम को हार मिली.

what’s happening here

Wasim Akram You can’t do this with Babar Azam #BabarAzam #KarachiKings #Rizwan#Khushdil Shah pic.twitter.com/qGuJoJl5fB

— Samra Khan (@cric_girl007) February 16, 2022