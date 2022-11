VIDEO: वसीम अकरम हुए इमोशनल, कहा- दुनिया मुझे मानती है बेस्ट बॉलर, लेकिन पाकिस्तान में फिक्सर कहते हैं

नई दिल्‍ली. पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम (Wasim Akram) को क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है. जब भी वर्ल्ड क्रिकेट में रिवर्स स्विंग (Reverse Swing) गेंदबाजी की बात आती है तो वसीम अकरम का नाम सबसे पहले लिया जाता है. यही कारण है कि दुनिया उन्हें ‘स्विंग के सुल्तान’ के नाम से जानती है. इन उपलब्‍धियों के बावजूद वसीम अकरम को अफसोस है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की वर्तमान पीढ़ी उन्हें मैच फिक्सर के रूप में याद करती है.

वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान वसीम अकरम ने भावुक होते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और भारत में जब वर्ल्ड इलेवन की बात होती है, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की बात होती है तब मेरा नाम जरूर आता है. लेकिन पाकिस्तान में इस पीढ़ी के जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो बिना बात को जाने हुए कुछ भी कहते रहते हैं. उनका लगभग हर कमेंट ऐसा होता है, अरे ये तो मैच फिक्सर है. हालांकि, मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से से निकल चुका हूं जहां मैं लोगों के कमेंट से दुखी होता था. 2003 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 414 विकेट लिए. 356 वनडे मैचों में उनके नाम 502 विकेट दर्ज हैं.

Wasim Akram “In Australia, West Indies, England and India when they talk about one of the best bowlers in the world my name pops up. But in Pakistan this social media generation they call me a match-fixer” (courtesy Wide World of Sports) #Cricket pic.twitter.com/0pNjQHK35W

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) November 20, 2022