मयंती लैंगर ने भारत पर पूछा सवाल तो झल्ला गए वसीम अकरम, बोले- अब तो रोहित भी यह सब सुन...

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ऐसे शख्स नहीं है, जो आसानी से अपना आपा खो दें. लेकिन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शारजाह में हुए एशिया कप-2022 के सुपर-4 राउंड के मैच को लेकर स्टार स्पोर्ट्स के प्री मैच शो पर चर्चा करते हुए वो एंकर मंयती लैंगर के भारत से जुड़े सवाल पर झल्ला गए. अकरम ने इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, मयंती ने प्री-मैच शो की शुरुआत भारत के संकट और टीम इंडिया के सामने अब क्या चुनौतियां हैं, इस सवाल से की. लेकिन, अकरम इस सवाल से चिढ़ गए और उन्होंने यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला है, तो हमें इस पर बात करनी चाहिए.

इस घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अकरम ने भारत से जुड़े सवाल पर एंकर मंयती लैंगर को टालते हुए इसका जवाब साथी कमेंटेटर संजय मांजरेकर से लेने के लिए कहा. वो यहीं नहीं रूके, उन्होंने आगे कहा कि अब तक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी खुद को टीवी पर इतनी बार देखकर परेशान हो गए होंगे. दिन भर उन्हें लेकर ही चर्चा हो रही है.

Wasim Akram has had enough 😎#PAKvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/MXqBv6w1r8

— Akbar Choudhry (@Dr_A_Choudhry) September 7, 2022