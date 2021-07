वसीम जाफर ने इंग्लैंड के फुटबॉल कोच की तुलना 'चक दे इंडिया' के कबीर खान से की

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 11, 2021

इंग्लैंड के फुटबॉल फैंस को झटका लगा जब उनकी पसंदीदा टीम यूरो-2020 (EURO 2020) के खिताबी मुकाबले में इटली से हार गई. इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की जिसमें इंग्लैंड के मैनेजर गारेथ साउथगेट और शाहरुख खान को शामिल किया. यूरो के फाइनल मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी पर इटनी ने 3-2 से हराया.जो तस्वीर जाफर ने ट्वीट की, उसमें शाहरुख खान बॉलीवुड फिल्म 'चक दे! इंडिया' के कबीर खान वाली भूमिका में हैं. शाहरुख ने इस हिट फिल्म में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच का किरदार अदा किया था, जिसका नाम कबीर खान था. यह फिल्म हॉकी के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसमें उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में कोच के रूप में देखा गया, उनके मार्गदर्शन में टीम ने फिल्म में विश्व कप जीता था.खास बात है कि कबीर खान जब खिलाड़ी होता है तो वह पाकिस्तान से हार जाता है जिससे उसे काफी आलोचना झेलनी पड़ती है और लोग उसे गद्दार तक कहते हैं. बाद में वह महिला हॉकी टीम का कोच बनता है और अपने सपने को पूरा करता है.Only if it was a Bollywood movie 💔 #EURO2020 इंग्लैंड टीम के मैनेजर साउथगेट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. साल 1996 में वह एक खिलाड़ी के तौर पर पेनल्टी शूटआउट में हार गए थे और दुर्भाग्य से 2021 में इंग्लैंड टीम के कोच के रूप में भी वह यूरो-2020 कप जीतने में नाकाम रहे. जाफर ने ट्वीट का कैप्शन लिखा, 'केवल अगर यह बॉलीवुड की फिल्म होती.'