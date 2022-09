दीप्ति-डीन विवाद: जाफर के इस मीम्स ने लोगों के मुंह पर लगाया ताला! मजेदार VIDEO देखकर आप भी हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली. इंग्लैंड और भारतीय महिला टीम के बीच हाल ही में संपन्न हुए तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला गया. आखिरी मुकाबले में भारतीय महिला टीम को नजदीकी मुकाबले में 16 रनों से जीत मिली. मैच के दौरान इंग्लिश टीम के लिए संकटमोचक बनीं चार्ली डीन (Charlie Dean) को रन आउट करते हुए दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने पवेलियन का रास्ता दिखाया. हालांकि दीप्ति के रन आउट के तरीके से क्रिकेट जगत दो भागों में बंट गया है. कुछ दिग्गज खिलाड़ी इसे उचित ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ पूर्व खिलाड़ी इसे खेल भावना के विपरीत बता रहे हैं.

क्रिकेट जगत में चल रहे इसी उठापटक के बीच भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भी अपने अंदाज में अपना विचार रखा है. उन्होंने एक सायकलिस्ट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘यह शायद नियमों के अंदर है लेकिन यह साइकिल चलाने की भावना के खिलाफ है. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा. एक इंग्लिश साइकिलिस्ट चालक ने कहा.’

“It maybe within the rules but it’s against the spirit of cycling. I’d never do it” an English cyclist said 😏 https://t.co/gtg4lhgxD8

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) September 30, 2022