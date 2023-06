नई दिल्ली. एशेज सीरीज की शुरुआत बेहद शानदार हुआ है. इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 393 रन बनाकर पारी घोषित की. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 386 रन पर ढेरकर 7 रन की मामूली बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनर उस्मान ख्वाजा ने रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया. दूसरे दिन शतक जमाने के बाद ख्वाजा बेटी को गोल में लेकर मीडिया से बात करने पहुंचे थे.

एशेज सीरीज का पहला मैच एजबेस्टन में खेला जा रहा है, जहां टक्कर हमेशा की तरह कांटे की है. ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में मजबूत स्थिति में ओपनर उस्मान ख्वाजा की पारी 321 गेंद का सामना करते 14 चौके और 3 छक्के की मदद से उन्होंने 141 रन की बेमिसाल पारी खेल 139 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा. पाकिस्तान में जन्में ख्वाजा 1884 में लंदन में पैदा हुए पर्सी मैकडॉनेल के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाहर जन्में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

The hilarious moment when the daughter of Australian cricketer, Usman Khawaja, was caught by her dad scrolling through a journalist’s camera roll 😅 pic.twitter.com/wgxlgTIcOv

— Eurosport (@eurosport) June 17, 2023