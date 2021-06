केएल राहुल ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर मारा गगनचुंबी छक्का, बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) 18 जून से न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (WTC Final 2021) का खिताबी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. भारतीय टीम अभी साउथप्टन में इंट्रा स्क्वॉयड मुकाबले खेल रही है. शुक्रवार से शुरू इस मुकाबले में पहला दिन ऋषभ पंत के नाम रहा तो दूसरे दिन केएल राहुल छा गए. बीसीसीआई ने दूसरे दिन के मैच का एक वीडियो जारी किया जिसमें राहुल रवींद्र जडेजा को बाहर निकलकर लंबे छक्के लगाते दिख रहे हैं.



इसके अलावा वीडियो में भारतीय विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा भी शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लंबा छक्का लगाते हुए दिख रहे हैं. डब्ल्यूटीसी फाइनल में रोहित शर्मा का खेलना तय है. दूसरे ओपनर के तौर पर भारत के पास केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल का विकल्प है. इस मैच के पहले दिन गिल ने शुभमन गिल ने 135 गेंद पर 85 रन बनाकर ओपनिंग स्लॉट पर अपना दावा ठोका है. गिल पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं थे. वहीं दूसरी ओर प्रचंड फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत का खेलना तय है. पंत ने पहले दिन 94 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए थे. ऐसे में साहा को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ही खेलना का मौका मिलेगा. तीसरे नंबर चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर पर विराट कोहली और पांचवें नंबर अजिंक्य रहाणे का खेलना तय है.



