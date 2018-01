आॅस्ट्रेलिया के आॅलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी पुरानी फेंचाइजी किंग्स इलेवन का शुक्रिया अदा किया है तो नई टीम को लेकर उत्सुकता जताई है.

Thank you to the @lionsdenkxip for the last 4 years! The opportunities you provided for me have helped mould me in to the player and person I am today. I’m extremely excited to be able to return to the place where I started my IPL career! Cant wait @DelhiDaredevils! #IPL2018