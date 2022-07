IND vs ENG: ऋषभ पंत ने जैक लीच के एक ओवर में ठोके 22 रन, एक हाथ से लगाया गगनचुंबी छक्का, Video

नई दिल्ली. ऋषभ पंत के आक्रामक शतक से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुरुआती झटकों से उबरते हुए सात विकेट पर 338 रन बना लिए हैं. भारत का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 98 रन था जिसके बाद पंत और रवींद्र जडेजा ने 239 गेंद में 222 रन जोड़े. पंत ने 111 गेंद में 20 चौकों और चार छक्कों की मदद से 146 रन बनाए जबकि जडेजा 163 गेंद में 83 रन बनाकर खेल रहे हैं. बारिश के कारण पहले दिन सिर्फ 73 ओवर ही फेंके जा सके.

हाल ही में सफेद गेंद क्रिकेट में खराब फॉर्म के कारण आलोचना झेलने वाले पंत ने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में यादगार पारी खेली. उन्होंने टेस्ट करियर का पांचवां और विदेश में चौथा शतक जड़ा. उन्होंने अपना शतक सिर्फ 89 गेंद में पूरा किया जो किसी भारतीय विकेटकीपर का सबसे तेज टेस्ट शतक है.

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पंत के बल्ले पर अंकुश लगाने का जिम्मा बायें हाथ के स्पिनर जैक लीच को सौंपा जो बुरी तरह नाकाम रहे. लीच ने नौ ओवर में 71 रन दे डाले. उनके आखिरी ओवर में पंत ने दो चौके और दो छक्के लगाए. इस ओवर में अपने स्टाइल में ही एक हाथ से छक्का भी जड़ा. पंत को आखिरकार जो रूट ने पवेलियन भेजा.

