नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के चाहने वालों की देश दुनिया में कमी नहीं है. कोहली को पसंद करने वालों में हर उम्र के लोग शामिल हैं. विराट बेशक, वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, बावजूद इसके वह मैदान पर छाए रहे. विराट का एक वीडियो बीसीसीआई ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड़ किया, जिसमें उन्हें एक नन्ही फैन ने ब्रेसलेट गिफ्ट किया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से ट्विटर पर अपलोड यह वीडियो एक मिनट और 6 सेकेंड का है जिसमें प्रैक्टिस के दौरान विराट को एक नन्ही फैन ब्रेसलेट गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रही है. उस छोटी सी फैन ने इस ब्रेसलेट को खुद अपने हाथों से बनाया था. विराट ने भी फैन को निराश नहीं किया और ब्रेसलेट को लेकर अपनी दायीं कलाई पर बांध ली. इसके बाद उन्होंने फैन को ऑटोग्राफ भी दिया.

Fan gestures like these

Autographs and selfies ft. #TeamIndia Captain @ImRo45, @imVkohli & @surya_14kumar ✍️

Cricket fans here in Barbados also gifted a bracelet made for Virat Kohli #WIvIND pic.twitter.com/Qi551VYfs4

— BCCI (@BCCI) July 30, 2023