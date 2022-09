VIDEO: पिछड़ने के बाद अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी ने की दमदार वापसी... 19वीं बार जमाया ट्रॉफी पर कब्जा

नई दिल्ली. अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्तानी वाली वेस्ट जोन टीम ने पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) पर कब्जा कर लिया. कोयंबटूर में खेले गए 5 दिवसीय फाइनल में वेस्ट जोन ने हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की कप्तानी वाली साउथ जोन को 294 रन से रौंदकर 19वीं बार दलीप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.

वेस्ट जोन (West Zone vs South Zone) की ओर से रखे गए 529 रन के पहाड़नुमा लक्ष्य के सामने साउथ जोन की टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 234 रन पर ढेर हो गई. साउथ जोन ने पांचवें दिन के खेल की शुरुआत 6 विकेट पर 154 रन से की थी. चौथे दिन के नाबाद बल्लेबाज रवि तेजा ने 53 रन बनाए लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर सके.

🎥 That moment when the @ajinkyarahane88-led West Zone lifted the prestigious #DuleepTrophy. 🏆 🙌 #Final | #WZvSZ | @mastercardindia

Scorecard ▶️ https://t.co/NAjd4WxZRR pic.twitter.com/NuzrOrd6Uh

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 25, 2022