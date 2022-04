विराट कोहली के अर्धशतक को देखकर झूम उठीं वाइफ अनुष्का शर्मा, वायरल हुआ VIDEO

नई दिल्ली. विराट कोहली और रजत पाटीदार के अर्धशतकों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल के 43वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए. कोहली का आईपीएल 2022 (IPL) में 15 पारियों में यह पहला अर्धशतक है. उन्होंने अपना पचासा 45 गेंदों पर पूरा किया. लंबे समय बाद विराट के बल्ले से अर्धशतक निकलता देखकर स्टेडियम में मौजूद पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) खुशी से झूम उठी. विराट का आईपीएल में ओवरऑल यह 43वां अर्धशतक है.

33 वर्षीय विराट कोहली (Virat Kohli) ने आरसीबी की पारी के 13वें ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया. विराट ने अर्धशतक पूरा करने के बाद बल्ले को उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. कोहली की इस पारी को देखकर स्टैंड में मौजूद पत्नी अनुष्का शर्मा ने खड़े होकर जोर से जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. अनुष्का के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी. वह लगातार ताली बजाते हुए अपने पति का हौसला अफजाई कर रही थीं.

Anushka is here !!

50 for Virat Kohli

Happy Birthday in Advance Anushka pic.twitter.com/R7TIPWpBRp

