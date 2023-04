सचिन ने अर्जुन तेंदुलकर को दिया खास तोहफा... तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा ड्रेसिंगरूम, MI ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) इनदिनों सुर्खियों में हैं. अर्जुन ने हाल में आईपीएल (IPL) में डेब्यू किया है. उन्होंने अपने दूसरे मैच में पहला शिकार किया. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में जिस तरह से उन्होंने सूझबूझ से गेंदबाजी की, उससे सभी उनके मुरीद हो गए हैं. हैदराबाद को आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रन चाहिए थे. मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इस युवा गेंदबाज पर भरोसा जताया. अर्जुन अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे, और सिर्फ 5 रन खर्च कर टीम को यादगार जीत दिला दी. बेटे के इस प्रदर्शन को देखकर सचिन भी गदगद हुए. मास्टर ब्लास्टर ने अर्जुन को एक खास तोहफा दिया है जिन्हें वह ताउम्र याद रखेंगे.

अर्जुन तेंदुलकर ने 2.5 ओवर में 18 रन खर्च कर भुवनेश्वर कुमार का विकेट हासिल किया. जीत के बाद जब मुंबई इंडियंस टीम ड्रेसिंगरूम में लौटी, तब सचिन ने अर्जुन को एक बैज पहनाया. यह बैज मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंगरूम में प्लेयर ऑफ द मैच खिलाड़ी को दिया जाता है. सचिन ने बैज पहनाने के बाद कहा कि फैमिली में कम से कम एक विकेट तो आया.’ मुंबई इंडियंस ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

“At least there’s a wicket in our family now.” – Sachin Tendulkar

"At least there's a wicket in our family now." – Sachin Tendulkar

It's an aww-filled content day – Arjun receives his POTM from his father.

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 19, 2023