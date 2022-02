अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद शेयर किया VIDEO, बहन सारा ने कुछ यूं किया रिएक्ट

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी खत्म हो चुकी है. बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय नीलामी में कुल 204 खिलाड़ी बिके. इनमें 67 विदेशी थे. इस दौरान कई खिलाड़ियों को उम्मीद के मुताबिक कई गुना पैसे मिले जबकि कइयों की झोली खाली रही. दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 30 लाख रुपये में खरीदा. अर्जुन का बेस प्राइस 20 लाख रुपये था. मुंबई टीम से दोबारा जुड़ने के बाद अर्जुन ने कहा है कि वह इस फ्रेंचाइजी को अपना बेस्ट देने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते. अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) ने भी अपनी खुशी का इजार सोशल मीडिया के जरिए किया है.

मुंबई इंडिंयस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में अर्जुन तेंदुलकर कह रहे हैं, ‘ मुंबई इंडियंस में वापसी से मैं बहुत खुश हूं. मैं इस फ्रेंचाइजी का फैन साल 2008 से रहा हूं. मैं टीम मालिक और फ्रेंचाइजी का शुक्रिया अदा करता हूं. मैं टीम के लिए अपना बेस्ट देने का और इंतजार नहीं कर सकता.’ अर्जुन एक ऑलराउंडर हैं. वह बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं. इससे पहले भी अर्जुन मुंबई इंडियंस का हिस्सा रह चुके हैं. फ्रेंचाइजी ने पहली बार उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर अपने साथ जोड़ा था.

Relentless bowler and an Exciting talent. 🔥

Good to have you back, Arjun Tendulkar 💙#OneFamily #MumbaiIndians #AalaRe #IPLAuction pic.twitter.com/JPKCRuI2XK

February 14, 2022