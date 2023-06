नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बहुचर्चित एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. एजबेस्टन टेस्ट से हुआ है मैदान के दो बड़े दुश्मनों के बीच की लड़ाई का आगाज. ऑस्ट्रेलिया के सामने पहली पारी में 393 रन बनाने के बाद इंग्लैंड की टीम ने मेहमान टीम को 286 रन पर समेटकर 7 रन की मनोवैज्ञनिक बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक खिलाड़ी टिका था जिसे हटाने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में उस्मान ख्वाजा ने शानदार शतकीय पारी खेली. 139 साल के बाद किसी ऐसे खिलाड़ी ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जमाया जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ. पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्में उस्मान ख्वाजा ने 141 रन की पारी खेली जिसमें 14 चौके और 3 छक्के लगाए. इस पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड को बड़ी बढ़त लेने से रोकने में कामयाब हुआ.

SIX catchers in and the plan works

Khawaja gone for 141.

COME ON ENGLAND! #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/6MLJcQxzCX

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023