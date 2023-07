नई दिल्ली. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 2-0 की बढ़त के साथ उतरी है. यह मैच मेजबान इंग्लैंड के लिए करो या मरो का है. 5 मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए टीम का हेडिंग्ले में जीतना जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली एशेज सीरीज विवादों में रहती है. इस बार भी मामला अलग नहीं है, सीरीज के दूसरे मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो की स्टंपिंग को लेकर बड़ा विवाद हुआ.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद तीसरे मुकाबले में तीन बदालव किए हैं. यह सभी बदलाव टीम के लिए कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंग्लैंड ने वापसी कर रहे मार्क वुड के 5 विकेट के दम पर 263 रन पर रोकने में कामयाब हुई. मिचेल मार्श ने शतकीय पारी खेली इसके अलावा कोई भी कंगारू बल्लेबाज नहीं चला.

Once bitten, twice shy

Jonny Bairstow stays well inside the crease only to let the Australians know about it after his unusual dismissal at Lords #SonySportsNetwork #ENGvAUS #Ashes2023 #RivalsForever pic.twitter.com/mfWqOOBC9w

