VIDEO: हैप्पी वाइफ... हैप्पी लाइफ... आशीष नेहरा ने फ्लाइट के अंदर मनाई शादी की सालगिरह, हार्दिक पंड्या ने यूं किया विश

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) ने आईपीएल 2023 (IPL 2023) की शुरुआत जीत से की है. आशीष नेहरा (Ashish Nehra) की कोचिंग में यह टीम पिछले साल डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बनी थी. नेहरा इस समय टीम के साथ हैं. उन्होंने 2 अप्रैल को शादी की सालगिरह के मौके पर पत्नी रुश्मा (Rushma) संग फ्लाइट के अंदर टीम के खिलाड़ियों के बीच केक काटकर सेलिब्रेट किया. इस दौरान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ‘नेहरा जी’ को खास अंदाज में विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. नेहरा का यह वीडियो गुजरात टाइटंस ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है.

गुजरात टाइटंस ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है. 51 सेकंड के वीडियो में हार्दिक पंड्या नेहरा को हैप्पी एनिवर्सिरी टू यू कहते हुए नजर आते हैं. फ्लाइट के अंदर टेबल पर दो केक रखा हुआ होता है जिसे एक ही समय पर नेहरा और उनकी पत्नी काटती हुई नजर आती हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी उन्हें विश करते हुए नजर आ रहे हैं. नेहरा को इस दौरान यह कहते हुए सुना गया, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ.’

In Nehra Ji’s words, “Happy Wife, Happy Life!”

We wish you two a very happy wedding anniversary! #AavaDe pic.twitter.com/n414TbuaEg

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 2, 2023