नेपाल के विकेटकीपर ने पेश की 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' की ऐसी मिसाल, VIDEO देख आप भी करेंगे सलाम

नई दिल्ली. क्रिकेट को यूं ही भद्रजनों का खेल नहीं कहा जाता हैं. कभी-कभी खिलाड़ी मैदान पर ऐसी मिसाल पेश करते हैं, जिसकी चौतरफा वाहवाही होती है. कुछ इसी तरह का नेपाल के विकेटकीपर आसिफ शेख (Aasif Sheikh) ने काम किया है. आयरलैंड और नेपाल (Ireland vs Nepal T20) के बीच खेले गए टी20 मैच में आसिफ ने ‘खेल भावना’ (Spirit Of Cricket) का ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसे देखकर हर कोई सलाम कर रहा है. आसिफ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फैंस उन्हें आईसीसी से ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ अवॉर्ड देने की मांग कर रहे हैं. क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी (ICC) ने हाल में इस अवॉर्ड से न्यूजीलैंड के ओपनर डेरिल मिशेल को सम्मानित किया था.

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि टी20 मैच में आयरलैंड की पारी के 19वें ओवर में बल्लेबाज मार्क अडायर और एंडी मैकब्राइन (Andy McBrine) क्रीज पर थे. नेपाल की ओर से गेंदबाजी छोर पर थे कमल सिंह. कमल की तीसरी गेंद पर मार्क अडायर ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले का सही से संपर्क नहीं हुआ, और गेंद ज्यादा दूर का सफर तय नहीं कर सकी.

नॉन स्ट्राइक पर खड़े मैकब्राइन सिंगल चुराने के लिए तेजी से दौड़े. दूसरी ओर गेंदबाज भी तेजी से गेंद की ओर दौड़ा. ऐसे में दोनों की टक्कर हो गई और मैकब्राइन लड़खड़ाकर गिर गए. इस बीच गेंदबाज ने गेंद को जल्दी से उठाकर विकेटकीपर की ओर फेंक दिया. विकेटकीपर आसिफ ने इस दौरान खेल भावना का परिचय देते हुए बल्लेबाज को रन आउट नहीं किया. आसिफ के इस दरियादिल की जमकर सराहना हो रही है.

This is brilliant from Nepal wicket-keeper Aasif Sheikh – spirit of cricket moment. pic.twitter.com/704Q85B3gN

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 14, 2022