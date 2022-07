VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा... अक्षर पटेल ने माही के अंदाज में दिलाई 'शाही' जीत

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज (IND v WI) के खिलाफ शानदार जीत दिलाने में अक्षर पटेल (Axar Patel) की अहम भूमिका रही. टीम इंडिया को जब 3 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी, तब अक्षर ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी. अक्षर की इस शानदार पारी की खूब वाहवाही हो रही है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस दौरान दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

अक्षर पटेल ने 35 गेंदों पर नाबाद 64 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के जड़े. भारत ने विंडीज की ओर से रखे गए 312 रन के लक्ष्य को 8 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. अक्षर ने सातवें नंबर पर उतरकर यह शानदार पारी खेली. बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर सात या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सफल रन चेज में सर्वाधिक सिक्स जड़ने के मामले में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) से आगे निकल गए. अक्षर से पहले धोनी ने साल 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन शानदार छक्के जड़ककर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी.

