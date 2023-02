Video: 230 की स्ट्राइक रेट से पिटाई कर मचाया आतंक, बैटर बोला-आज खाकर नहीं आया था, मैदान पर सबकुछ खा गया

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज मोइन खान के बेटे की चर्चा इन दिनों जोरों पर है. घरेलू क्रिकेट में वो धमाका मचा रहे हैं और उनके ताबड़तोड़ पारियों के साथ बयान भी सुर्खियां बटोर रही है. पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद युनाइटेड की तरफ से खेलने उतरे आजम खान ने 230 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 97 रन की पारी खेल डाली. मैच खत्म होने के बाद जब फिटनेस पर बात आई तो ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई.

शुक्रवार को पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद युनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला खेला गया. यहां आजम खान ने एक ऐसी पारी खेली जिसने मैच का रुख बदल कर रख दिया. महज 42 गेंद पर 9 चौके और 8 छक्के लगाते हुए 97 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए आजम ने टीम से स्कोर को 220 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. 71 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद आजम खान ने ये धुंआधार पारी खेली. क्वेटा की टीम 157 रन के स्कोर पर ही सिमट गई.

Azam Khan “I came to the ground on an empty stomach but had a feast during the match” (video courtesy PCB) #PSL8 #IUvQG pic.twitter.com/3xlvFTE2tE

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) February 25, 2023