VIDEO: पहले गई कप्तानी, अब छोड़ रहा क्रिकेट, पाकिस्तानी ओपनर ने जाते-जाते वीडियो में चुन-चुन कर लिया सबका नाम...

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बड़े नाम ने अचानक से क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है. वनडे और टेस्ट में टीम की कप्तानी का जिम्मा संभाल चुके अजहर अली का सितारा इन दिनों गर्दिश में चल रहा है. बुरे दौर से गुजर रहे इस खिलाड़ी ने साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने की घोषणा कर दी. उन्होंने संन्यास की घोषणा करते हुए मीडिया के सामने आकर चुन चुन कर उन सभी का नाम लिया जिनका करियर में योगदान रहा.

अजहर अली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन कप्तानों में गिना जाता है जिनको रातों रात चर्चा में लाया गया. साल 2013 में पाकिस्तान की तरफ वनडे मैच खेलकर टीम से बाहर होने के बाद उनको दो साल बाद अचानक से सीधा कप्तान बना दिया गया था. साल 2015 में बांग्लादेश दौरे के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी. 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सरफराज अहमद को उनकी जगह पर वनडे कप्तान बनाया गया. 2018 में अजहर ने इस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी.

करियर का सबसे शानदार लम्हा

यूएई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर 2016 में खेला गया टेस्ट अजहर के लिए बेहद यादगार रहा. उन्होंने इस मैच में तिहरा शतक जमाते हुए दिग्गजों की क्लब में जगह बनाई. पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक और यूनिस खान के बाद अजहर यह कमाल करने वाले तीसरे पाकिस्तान बने. पहली पारी में उन्होंने नाबाद 302 रन बनाए जिसमें 23 चौके और 2 छ्क्के जमाए.

Azhar Ali – Thank you for your services to Pakistan cricket. ❤️ pic.twitter.com/QLKccoBzB2

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) December 16, 2022