VIDEO: 'यह कोई तरीका नहीं है... रिपोर्टर के तीखे सवाल पर बाबर आजम ने दिखाई आंखे

नई दिल्ली: पाकिस्तान की टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मैच शुक्रवार को बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गया. पहले टेस्ट मैच के बाद बाबर आजम (Babar Azam) प्रेस कांफ्रेंस संबोधित करने आए. कांफ्रेंस के दौरान एक पत्रकार की टिप्पणी से नाराज होकर बाबर ने उन्हें घूरने वाला रिएक्शन दिया. सोशल मीडिया इस पूरे दृश्य का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

यह पूरी घटना कांफ्रेंस के बाद हुई. दरअसल, एक पत्रकार के सवाल को नजरंदाज कर बाबर आजम कांफ्रेंस छोड़कर जाने लगे थे. बाबर से नाराज उस पत्रकार ने कहा, ” ये कोई तरीका नहीं है. यह सवाल के लिए आपको इशारे कर रहे हैं.” उसके बाद वहां मौजूद एक पाकिस्तान टीम के मेंबर ने माइक बंद कर दिया. बाबर आजम पत्रकार को घूर कर देखने लगे और बिना कुछ जवाब दिए कांफ्रेंस छोड़कर चले गए. बाबर का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

babar made sure shoaib jutt realizes he’s heard and ignored. pic.twitter.com/uR9SU2M8Zh

— کشف (@kashafudduja_) December 30, 2022