Shaheen Afridi VIDEO: बाबर आजम- मोहम्मद रिजवान नहीं, शाहीन अफरीदी कर रहे बैटिंग की प्रैक्टिस, पाकिस्तान की ये कैसी रणनीति?

नई दिल्ली. बाबर आजम (Babar Azam) की अगुआई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप (ENG vs PAK) फाइनल मुकाबले की तैयारियों में जुट गई है. विश्व कप का फाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 13 नवंबर को खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम मेलबर्न पहुंच गई है जहां यह हाइवोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. बाबर आजम एंड कंपनी के लिए शुक्रवार को वैकल्पिक प्रैक्टिस सेशन रखा गया. पाकिस्तान टीम ने सुबह जमकर नेट प्रैक्टिस की. इस दौरान बाबर आजम (Babar Azam) और मोहम्मद रिजवान (Muhammad Rizwan) बैटिंग की बजाए बॉलिंग का अभ्यास करते हुए नजर आए.

सोशल मीडिया पर दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) को नेट्स में बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कराते हुए नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भिड़ेंगी. शाहीन अफरीदी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की गेंदों का डटकर सामना करते हुए शानदार स्ट्रोक्स लगा रहे हैं.

पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में एंट्री मारी है

पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में एंट्री मारी है जबकि इंग्लैंड ने गुरुवार को भारत को 10 विकेट से मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाज एक भी विकेट नहीं चटका सके जबकि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों के सामने आसानी से घुटने टेकते नजर आए. पाकिस्तान और इंग्लैंड ने सुपर 12 के प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था.

