VIDEO: पागल हो गए हो क्या? बाबर आजम की हरकत को देखकर लोग हुए आगबबूला, कप्तानी से हटाने की मांग की

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को इनदिनों लोग खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसे देखकर लोगों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. लोगों का कहना है कि बाबर आजम को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में अब कुछ ही महीने का समय बचा है और वह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं. लोगों ने अपने कप्तान को किसी तरह का जोखिम नहीं उठाने की सलाह दी है.

दरअसल, बाबर आजम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खुद की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वह लाहौर की सड़कों पर रेड कलर की स्पोर्ट्सबाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान बाबर ने हेलमेट पहना हुआ है और वह बाइक राइड का मजा ले रहे हैं. बाबर को सड़क पर बाइक पर देखकर लोग चिंतित हो गए और उनका कहना है कि आगामी एशिया कप और वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए बाबर को इस तरह अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए. बाबर ने वीडियो का कैप्शन लिखा, ‘ रेडी.. सेट गो!’

‘वर्ल्ड कप तक बाइक की सवारी ना करें’

पाकिस्तन के खालिम मिन्हास नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ आप हमारे लिए बहुमूल्य हैं भाई. प्लीज, बाइक की सवारी ना करें. फरीद खान नाम के दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ वर्ल्ड कप तक बाइन ना चलाएं, प्लीज. किसी तरह का जोखिम ना उठाएं कप्तान.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘हमें आगामी 5 महीने में वर्ल्ड कप खेलना है और बाबर इस तरह का खतरनाक काम कर रहे हैं. उन्हें इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कप्तानी से हटा दें.’

ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे

चौथे यूजर ने लिखा, ‘ पागल हो गए हो क्या? इस शख्स को बाइक से उतारो. बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबानी की थी, जहां पाकिस्तान को 4-1 से विजय मिली थी.

