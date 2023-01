Babar Azam के पर्सनल VIDEO और फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी... कहीं हनी ट्रैप का मामला तो नहीं?

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के लिए इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. अपने घर में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सीरीज गंवाने के बाद बाबर की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी टेस्ट और वनडे कप्तानी छीनी जा सकती है. बाबर अभी इससे उबरे भी नहीं थे कि सोशल मीडिया पर उनका प्राइवेट वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला शख्स बाबर आजम हैं. बाबर के हनी ट्रैप में भी फंसने की बात कही जा रही है.

सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर @niiravmodi) नाम के अकाउंट से एक वीडियो और फोटो शेयर किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला शख्स बाबर आजम ही है और वह एक लड़की से वीडियो चैट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो के साथ एक इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया गया है. यह स्क्रीनशॉट eish.arajpit1 अकाउंट से पोस्ट किया गया है. हालांकि सोशल मीडिया पर इतना कुछ बवाल मचने के बाद भी बाबर आजम की ओर से कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है.

यह भी पढ़ें:हमें अक्षर पटेल की जरूरत है… तुम रिटायर हो जाओ.. रवींद्र जडेजा के ट्वीट पर मचा बवाल, लोगों ने सुनाई खरी-खरी

Rohit Sharma एंड कंपनी हैदराबाद पहुंची… सिर्फ सीरीज जीत नहीं.. न्यूजीलैंड को पछाड़कर नंबर वन बनने पर होगी Team India की नजर

Babar Azam sexting with gf of another Pakistan cricketer and promising her that her bf won’t be out of team if she keeps sexting with him is just 👎🏿

I hope allah is watching all this .

pic.twitter.com/nlKEp55dUB

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) January 15, 2023