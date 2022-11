Inzamam-ul-haq Daughter Wedding: बाबर आजम एंड कंपनी T20 WC में खिताब चूकने के बाद कहां उड़ा रही दावत? VIDEO वायरल

नई दिल्ली. बाबर आजम (Babar Azam) की अगुआई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम हाल में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने से चूक गई. फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने परास्त कर दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया. पाकिस्तान पहुंचने के बाद बाबर आजम एंड कंपनी जमकर दावत उड़ाती हुई नजर आ रही है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बाबर के साथ साथ युवा पेसर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) , पूर्व पेसर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) आदि नजर आ रहे हैं.

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वह पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul haq) की बेटी की शादी का है. इंजमाम की बेटी की शादी लाहौर में थी, जहां ये सभी क्रिकेटर पहुंचे हैं. पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) अपने होने वाले दामाद शाहीन अफरीदी के साथ समारोह में पहुंचे. सभी खिलाड़ी खूब मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे से बेहद गर्माजोशी से मिल रहे हैं. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंजमाम सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फैमिली संग क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल गया है.

यह भी पढ़ें:Andre Russell Nude Selfie: KKR के स्टार ऑलराउंडर ने बोल्डनेस में अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ा… न्यूड सेल्फी पोस्ट कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा

T20 World Cup में युजवेंद्र चहल को क्यों नहीं मिला खेलने का मौका? दिनेश कार्तिक ने किया खुलासा

Skipper Babar Azam, Shahid Afridi, Shaheen Afridi, Hafeez, Imam and Wahab riaz at Inzimam UL Haq daughter’s wedding happening in Lahore.#BabarAzam #PakistanCricket #cricketTwitter #Cricket pic.twitter.com/h0vgcUyPT0

— Hamxa (@hamxashahbax21) November 17, 2022