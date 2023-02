VIDEO: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने बल्लेबाज के मोटापे का मैच में उड़ाया मजाक, आईसीसी लेगी फैसला!

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किसी ना किसी वजह से विवादों में पड़ ही जाते हैं. बांग्लादेश में खेली जा रही टी20 लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने बेहद गंदी हरकत की. उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाज के मोटापे को लेकर मजाक बनाया जो बिल्कुल गलत है. मैदान पर की गई इस हरकत के लिए उनको कड़ी सजा मिल सकती है.

मंगलवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 32वें मुकाबले में खुलना टाइगर्स और कोमिला विक्टोरियन्स के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ. पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइगर्स ने तमीम इकबाल के 95 और शाई होप्स के 91 रन की बदौलत 210 रन का स्कोर खड़ा किया. इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान ने महज 4 गेंद पर 12 रन की पारी खेली. उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया. हालांकि जॉनसन चार्ल्स के शतक के दम पर कोमिला टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की.

