Video देखने से पहले सोच लें! मैच के दौरान अंपायर के सिर पर लगा तेज शॉट, जमीन पर छटपटाते हुए...

नई दिल्ली. क्रिेकेट मैच के दौरान जब कभी भी कोई मुकाबला होता है तो सबसे ज्यादा खतरा अंपायर के उपर ही होता है. विकेट के ठीक सामने खड़े होकर खिलाड़ियों को आउट या नॉट आउट देने का अहम फैसला करने वाले अंपायर कभी कभी चोटिल भी हो जाते हैं. ऐसी कई घटना देखी गई है और मुंबई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मैच के दौरान अंपायर को सिर पर गेंद लगी और वो जमीन पर गिर पड़े.

मुंबई में खेले गए एक क्लब मुकाबले में बीसीसीआई के अंपायर मैच को दौरान घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. जिमखाना क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में अंपायरिंग कर रहे विनोद शिव पुरम बुरी तरह से घायल हो गए. बल्लेबाज ने सामने की तरफ जोरदार शॉट लगाया था जो अंपायर को आकर लगी. यह शॉट इतना तेज था कि विनोद इससे खुद को दूर नहीं कर पाए. गेंद उनकी गर्दन पर आकर लगी और वो वहीं मैदान पर गिर पड़े.

Scary, very scary!

This happened in a local club match in Mumbai. BCCI umpire Vinod Shivpuram got smacked on the head after a blinder of a shot from Shams Mulani. It is understood that Parsee Gymkhana’s ace physio Dr Saloni did a fab job. MRI scan is clear. pic.twitter.com/tzkm7jJ5vZ

— Harit Joshi (@Haritjoshi) February 26, 2023