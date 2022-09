बॉबी देओल का क्या है जसप्रीत बुमराह से कनेक्शन? वायरल VIDEO देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोट की वजह से आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से बाहर हो गए हैं. बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी 3 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में भी अब नहीं खेल पाएंगे. रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह को चोट से उबरने में लगभग 6 महीने लग सकते हैं. बुमराह के वर्ल्ड कप से बाहर होने से सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं. बुमराह के आईसीसी के मेगा इवेंट से बाहर होते ही सोशल मीडिया पर अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) ट्रेंड करने लगे.

दरअसल, बॉबी देओल का एक वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का है जिसमें बॉलीवुड अभिनेता जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे है. बॉबी देओल के इस वीडियो को देखकर फैंस उनकी तुलना जसप्रीत बुमराह से कर रहे हैं. लोग इस वीडियो के जरिए खूब मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने बॉबी देओल का वीडियो अपलोड कर लिखा, ‘ मुझे पता है कि बुमराह की जगह कौन ले सकता है.’ इस यूजर का इशारा बॉबी देओल की ओर था.

यह भी पढ़ें:T20 World Cup होगा रोमांचक… ICC के 5 नए नियम साबित हो सकते हैं गेम चेंजर

T20 World Cup Prize Money का हुआ ऐलान, जानिए चैम्पियन टीम को कितना पैसा मिलेगा?

I know who can replace Bumrah pic.twitter.com/XielNA2v91

— Sudhanshu’ (@whoshud) September 29, 2022