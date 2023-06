नई दिल्ली. क्रिकेट के इतिहास में वैसे तो कई कैप आपने देखे होंगे, लेकिन इस कैच की बात ही अलग है. कोई इस कैच को लपकने वाले फील्डर को स्पेशल अवॉर्ड दिए जाने की बात कर रहा है तो किसी का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इस तरह के कैच को नहीं देखा था. यह वीडियो आया है इंग्लैंड में जारी टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट से. जहां एक फील्डर ने मैच के दौरान ‘सुपरमैन’ की तरह हवा में डाइव लगाते हुए एक हाथ से अविश्वसनीय कैच लपका. इस बेहतरीन कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट के तहत ससेक्स और हैम्पशॉयर (Sussex vs Hampshire) के बीच एक मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में ससेक्स के ब्रैड करी (Bradley Currie) ने हैम्पशॉयर के बैटर बेनी हॉवेल का शानदार कैच पकड़ा. हैम्पशॉयर की पारी के 19वें ओवर का यह वाकया है. तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स (Tymal Mills) की गेंद पर हॉवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन बाउंड्री के नजदीक करी को वह चकमा नहीं दे पाए. हॉवेल ने मिडविकेट की ओर शॉट खेला, तभी स्क्वॉयर लेग से दौड़ते हुए करी ने बायीं ओर हवा में डाइव लगाते हुए एक हाथ से कैच लपक लिया. कुछ देर तक बैटर को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह आउट हो चुका है.

