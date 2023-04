VIDEO: सर, एक सेल्फी दे दीजिए प्लीज... आपके साथ फोटो निकालना ही है आज, जबरा फैन ने किया ब्रेट ली की कार का पीछा

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) इनदिनों भारत में हैं. ली इस समय आईपीएल में जियो सिनेमा पर कमेंट्री कर रहे हैं. भारत में भी कंगारू पेसर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. 46 वर्षीय ब्रेट ली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह कार में सवार होकर कहीं जा रहे हैं. वीडियो में ली के दो जबरा फैन सेल्फी के लिए उनकी कार का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ब्रेट ली और उनके दो जबरा फैंस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ब्रेट ली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें वह कार में सवार हैं. ली को कार में देखकर दो स्कूटी सवार लड़के उनसे सेल्फी की डिमांड करने लगते हैं. स्कूटी चला रहा लड़का कहता है कि सर, वन सेल्फी प्लीज. इसके बाद ब्रेट ली गाड़ी आराम से चलाने की सलाह देते हुए सुनाई देते हैं. ब्रेट ली इस दौरान स्कूटी सवार फैंस से पूछते हैं कि उनका हेलमेट कहा है. स्कूटी सवार दोनों लड़के बिना हेलमेट के हैं. स्कूटी चला रहा लड़का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी पहना हुआ है.

India is always full of wonderful surprises! Love the passion 🙏🏻🇮🇳 #wearalid boys ⛑️ pic.twitter.com/gTDv8O4AmK

— @BrettLee_58 (@BrettLee_58) April 12, 2023