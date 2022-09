VIDEO: विराट कोहली के कप्तान ने जड़ा तूफानी शतक, 16 बाउंड्री लगाई, फिर भी मिली हार

बारबाडोस. शाई होप के आक्रामक अर्धशतक के दम पर गयाना अमेजन वॉरियर्स ने शानदार जीत हासिल की. कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League 2022) के एक मुकाबले में गयाना ने सेंट लूसिया किंग्स को 6 विकेट से हराया. कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) के शतक के दम पर सेंट लूसिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 194 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में गयाना ने लक्ष्य को 19.2 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया. होप 30 गेंद पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को रोमांचक जीत दिलाई. उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

फाफ डुप्लेसी आईपीएल में विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हैं. पिछले सीजन में उन्हें कमान मिली थी. विराट कोहली कप्तानी से हट गए थे. मैच में डुप्लेसी ने 59 गेंद पर 103 रन की बेहतरीन पारी खेली. 10 चौके और 6 छक्के लगाए. स्ट्राइक रेट 175 का रहा. निरोशन डिकवेला ने भी 36 रन का योगदान दिया. अन्य कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका. बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने 33 रन देकर 2 विकेट झटके.

