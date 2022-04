On This Day: कार्लोस ब्रेथवेट... नाम तो याद ही होगा? 6, 6, 6, 6... और वेस्टइंडीज ने दूसरी बार जीता T20 विश्व कप

नई दिल्ली. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. इस खेल में जबतक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, तब तक आप कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते. आज से ठीक 6 साल पहल यानी 3 अप्रैल 2016 को वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड (West Indies vs England) के जबड़े से जीत छीनकर अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज की थी. कैरेबियाई टीम ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2016) पर कब्जा जमाया था. वेस्टइंडीज दुनिया की पहली ऐसी टीम है जिसने एक नहीं बल्कि दो-दो बार वनडे और टी20 विश्व कप अपने नाम किया है.

कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में डेरेन सैमी की अगुआई वाली वेस्टइंडीज की टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड की ओर से रखे गए 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. कैरेबियाई टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन की दरकार थी. विंडीज के 6 विकेट गिर चुके थे. क्रीज पर थे अनुभवी बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स (Marlon Samuels) और कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos Brathwaite). इंग्लैंड के कप्तान को बेन स्टोक्स (Ben Stokes) पर काफी भरोसा था. उन्होंने आखिरी ओवर फेंकने के लिए स्टोक्स को गेंद थमाई. मोर्गन को लगा कि स्टोक्स पास पलट सकते हैं. लेकिन इंग्लिश टीम की उम्मीदों पर ब्रेथवेट ने पानी फेर दिया. ब्रेथवेट ने मैच के आखिरी ओवर के शुरुआती 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को यादगार जीत दिला दी.

