VIDEO: पाकिस्तान जाकर कीवी बैटर ने हासिल की खोई फॉर्म, चौके से पूरी की सेंचुरी, 'जख्मी शेर' जैसे दहाड़े

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) ने अपनी खोई हुई फॉर्म पाकिस्तान में जाकर हासिल कर ली है. मिचेल ने पाकिस्तान (PAK v NZ 1st ODI) के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में शानदार सैकड़ा जड़ा. दाएं हाथ के बैटर ने अपना शतक चौके से पूरा किया. उन्होंने इस दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों की जकर बखिया उधेड़ी. मिचेल ने 103 गेंदों पर शतक जड़कर कीवी टीम को बडे़ स्कोर तक पहुंचाया.

डेरिल मिचेल के वनडे करियर का यह दूसरा शतक है. इससे पहले उन्होंने इस साल 2023 आठ वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे जिसमें उनका औसत 19.8 रहा था. लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मिचेल का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए विल यंग के साथ मिलकर 102 रन की साझेदारी की जबकि कप्तान टॉम लाथम के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े. मिचेल ने मैदान के चारों और शॉट खेले और मेजबान गेंदबाजों की जमकर खबर ली.

Daryl Mitchell punches the air in delight as he brings up his second ODI 💯#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/awWsrylM5z

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 27, 2023