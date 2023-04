VIDEO: डेविड वॉर्नर फ्री हिट पर बने राइट हैंड बैटर... काम ना आया दांव... बॉलर ने यूं बचाई जान!

नई दिल्ली. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) ने मुंबई इंडियंस (DC v MI) के खिलाफ आईपीएल के 16वें मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. वॉर्नर और अक्षर पटेल की हाफ सेंचुरी की बदौलत दिल्ली ने मुंबई के सामने 173 रन का लक्ष्य दिया. वॉर्नर ने बैटिंग के दौरान अचानक अपना स्टांस बदला और लेफ्ट से राइट हैंड बैटर बन गए. ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक ओपनर का राइट हैंड से बैटिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसपर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दरसअल, डेविड वॉर्नर ने दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 8वें ओवर में स्पिनर ऋतिक शौकीन (Hritik Shokeen) के फ्री हिट बॉल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में राइट हैंड बैटर बन गए. हालांकि वॉर्नर का यह फॉर्मूला काम नहीं आया और उन्हें इस गेंद पर एक रन से संतोष करना पड़ा. वॉर्नर ने इस मुकाबहे में 43 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. इससे पहले भी वॉर्नर ने पिछले मुकाबले में 50 रन बनाने के लिए 40 से ज्यादा गेंदें खेली थी.

