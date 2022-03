देखिए, डेविड वॉर्नर पर कैसे चढ़ा 'पुष्पा' का खुमार, स्टेडियम पहुंचे फैंस का कुछ यूं किया मनोरंजन

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम इस समय पाकिस्तान (Australia tour of Pakistan 2022) के दौरे पर है. कंगारू टीम मेजबानों के साथ 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने मिलकर अभी तक 900 से अधिक रन बनाए हैं. रावलपिंडी टेस्ट भले ड्रॉ की ओर अग्रसर है लेकिन, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) पाकिस्तानी फैंस का जमकर मनोरंजन कर रहे हैं. कंगारू टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज पर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ का खुमार छाया हुआ है. वह कभी देसी ठुमका तो कभी ‘मैं झुकेगा’…नहीं से स्टेडियम में मौजूद फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर डेविड वॉर्नर का इस समय 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। वॉर्नर एक वीडियो में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट मैच में फील्डिंग के समय ‘पुष्पा’ (Pushpa) फिल्म के फेमस डायलॉग ‘मैं झुकेगा नहीं’ की कॉपी करते नजर आए जबकि दूसरे में वह देसी अंदाज में ठुमका लगा रहे हैं. वॉर्नर क्रिकेट के इतर सोशल मीडिया पर भी काफी ऐक्टिव रहते हैं और समय-समय पर वह अपनी फोटो व वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं.

Even after 160 overs in the field, @davidwarner31 is still entertaining the Rawalpindi crowd with a dance. That’s why we love him as do the people of Pakistan. #PAKvAUSpic.twitter.com/XgG04hb2QH

— Flashscore Cricket Commentators (@FlashCric) March 5, 2022