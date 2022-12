David Warner Double Century: डेविड वॉर्नर ने न्यू ईयर से पहले लूटी महफिल... ठोकी डबल सेंचुरी.. चौकों से कर दी आतिशबाजी

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बैटर डेविड वॉर्नर (David Warner) ने नए साल से पहले पूरी महफिल लूट ली है. वॉर्नर ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जारी बॉक्सिंग डे (AUS vs SA) टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. बाएं हाथ के इस बैटर ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़कर खूब वाहवाही बटोरी. वॉर्नर अपने 100वें टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बैटर बने. इससे पहले उन्होंने 1089 दिनों से चले आ रहे टेस्ट शतक के सूखे को खत्म किया.

डेविड वॉर्नर 200 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए. उन्होंने अपना दोहरा शतक 254 गेंदों पर 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से पूरा किया. 36 वर्षीय डेविड वॉर्नर अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई जबकि ओवरऑल विश्व के दूसरे बैटर हैं. इससे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक जमाया था. डेविड वॉर्नर ने अपने 100वें वनडे इंटरनेशनल मैच में भी शतकीय पारी खेली थी. उन्होंने साल 2017 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु में शतक लगाया था.

What a moment for David Warner – a double hundred in his 100th Test!

The celebration says it all. pic.twitter.com/TDwar24VML

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 27, 2022