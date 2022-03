VIDEO: पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बाउंसर्स से डराया... आंखें भी तरेरी... कंगारू बल्लेबाज ने अनोखे अंदाज में दिया जवाब

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम इस समय पाकिस्तान (Australia tour of Pakistan) के दौरे पर है. दोनों टीमें 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेल रही हैं. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 476 रन बनाकर घोषित की. इस समय मेजबान कंगारू टीम बल्लेबाजी कर रही है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) और नसीम शाह (Naseem Shah) बाउंसर्स के जरिए डेविड वॉर्नर (David Warner) जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की परीक्षा ले रहे हैं. युवा पेसर नसीम बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉर्नर को आंख दिखाने से भी नहीं घबरा रहे हैं. अफरीदी भी लगातार वॉर्नर की पसलियों को निशाना बना रहे हैं. इन सबके बावजूद छोटे कद के वॉर्नर बेहद अनोखे अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों को जवाब दे रहे हैं.

डेविड वॉर्नर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें नसीम और शाहीन अफरीदी बाउंसर्स डाल रहे हैं. एक बाउंसर वॉर्नर की पीठ पर लगी, इसके बाद नसीम उन्हें आंख दिखाते हुए नजर आए. इतना कुछ होने के बावजूद वॉर्नर ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया. वॉर्नर ने ऐसे ही अंदाज में शाहीन अफरीदी को भी जवाब दिया. वॉर्नर के इस जवाब को देखकर फैंस भी कंगारू बल्लेबाज की जमकर सराहना कर रहे हैं.

अक्षर पटेल की हुई वापसी, Day-Night टेस्ट के लिए टीम इंडिया में फेरबदल, टेस्ट स्क्वॉड से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

महेंद्र सिंह धोनी ने बदला अपना लुक, IPL 2022 में कुछ इस अंदाज में आएंगे नजर

David Warner is having lots of fun!!!pic.twitter.com/8819SWhTqU

— Johns. (@CricCrazyJohns) March 6, 2022