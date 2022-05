VIDEO: डेविड वॉर्नर ने दाएं हाथ का बल्लेबाज बनकर लगाया चौका... देखते भर रह गए गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार

नई दिल्ली. विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और रॉवमैन पॉवेल की तूफानी पारियों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रन से हराकर आईपीएल (IPL) 2022 में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की. इसके साथ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स 10 अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है. इस मुकाबले में वॉर्नर ने अपने एक रिवर्स शॉट से खूब सूर्खियां बटोरी. अमूमन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले वॉर्नर ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर दाएं हाथ का बल्लेबाज बनकर चौका बटोरा.

दरअसल, भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 18वां ओवर डालने आए. इस ओवर की पहली गेंद को भुवी ने डेविड वॉर्नर (David Warner) के पैरों के आसपास डाली, ताकि दिल्ली के बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका ना मिले. इसके बाद वॉर्नर ने बिना समय गंवाए स्टांस बदला और दांए हाथ का बल्लेबाज बनकर गेंद को बॉटम हैंड से खेलते हुए फाइन लेग की ओर चौके के लिए भेज दिया. वॉर्नर के इस खूबी को देखकर कॉमेंटटेर भी दांतो तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए. भुवी भी यह सब देखकर हक्के बक्के से रह गए.

This amazing shot by @davidwarner31!! What do you call it?

A reverse glide?

Let’s have your take, @KP24/@wvraman? pic.twitter.com/32pbYu9CN4

— Joy Chakravarty (@TheJoyofGolf) May 5, 2022