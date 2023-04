VIDEO: भुवनेश्वर कुमार के पैरों में जा गिरे डेविड वॉर्नर तो लगाया गले, हैरान रह गए इशांत शर्मा, याद आई जय- वीरू की दोस्ती

नई दिल्ली. आईपीएल में कभी भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) और डेविड वॉर्नर (David Warner) एक ही टीम के लिए खेलते थे. वह टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद .अब भुवी हैदराबाद की ओर से ही खेलते हैं जबकि डेविड वॉर्नर की टीम बदल गई है. वॉर्नर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से आईपीएल 2023 में खेल रहे हैं. आईपीएल का 34वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स (SRH v DC) के बीच हैदराबाद में खेला गया. इस मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल गया, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पैर छूते हुए नजर आए.

दरअसल, यह वीडियो टॉस के बाद का है. वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि डेविड वॉर्नर टॉस के बाद तेजी से भुवनेश्वर कुमार की ओर जा रहे हैं और उनके नजदीक पहुंचते ही भुवी के पैरों में गिर जाते हैं. इसके बाद भुवनेश्वर ने भी पुरानी दोस्ती निभाते हुए वॉर्नर को कसकर पकड़ लेते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. यह सब वाकया इशांत शर्मा के सामने होता है. इशांत भी यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. लोगों को यह वीडियो देखकर शोले फिल्म के जय और वीरू की जोड़ी की याद आ गई.

