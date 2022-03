डेविड वॉर्नर कराची की पिच पर हथौड़ा लेकर क्यों उतरे? पत्नी कैंडिस का कुछ ऐसा रहा रिएक्शन, देखें VIDEO

नई दिल्ली. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच कराची में खेला गया 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. मौजूदा सीरीज में अभी तक जो दो टेस्ट मैच खेले गए हैं, उसमें पिच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की जमकर किरकिरी हो रही है. दोनों टेस्ट मैचों में पिच बल्लेबजों के मुफीद थी. यानी गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को दूसरे टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन हथौड़े से पिच की मरम्मत करते हुए देखा गया. वॉर्नर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर वॉर्नर की पत्नी कैंडिस वॉर्नर (Candice Warner) ने भी रिएक्ट किया है.

कराची टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय काफी मजबूत दिखाई दे रही थी. उसने मेजबान पाकिस्तान टीम के सामने 506 रन का पहाड़नुमा लक्ष्य रखा था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम चौथे दिन 192 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे में लग रहा था कि पैट कमिंस (Pat Cummins) की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच के 5वें और आखिरी दिन जीत दर्ज करने में सफल रहेगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. पहली पारी में महज 148 रन पर ढेर होने वाली पाकिस्तान की टीम कप्तान बाबर आजम के 196 और मोहम्मद रिजवान के नाबाद 104 रन के दम पर मैच ड्रॉ कराने में सफल रही.

I wish @davidwarner31 would do this a little bit more around the house!! https://t.co/hFhdFGqPTA

— Candice Warner (@CandiceWarner31) March 17, 2022