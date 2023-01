VIDEO: बेबी एबी का SA20 लीग में धूम धड़ाका.. चौकों और छक्कों की जमकर की बरसात.. सितारों से सजी टीम को मिली करारी हार

नई दिल्ली. दुनियाभर में ‘बेबी एबी’ के नाम से फेमस साउथ अफ्रीका के युवा बैटर डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis ) ने SA20 लीग में धमाकेदार शुरुआत की है. आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले ब्रेविस ने एमआई केप टाउन (MI Cape Town vs Paarl Royals) की ओर से खेलते हुए पहले ही मैच में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी महफिल लूट ली. ब्रेविस की तूफानी पारी के दम पर एमआई केप टाउन ने डेविड मिलर (David Miller) की कप्तानी वाली पार्ल रॉयल्स टीम को हराकर लीग में शानदार आगाज किया.

पार्ल रॉयल्स की ओर से रखे गए 143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राशिद खान (Rashid Khan) की कप्तानी वाली एमआई केप टाउन टीम को ब्रेविस और रयान रिकेलटन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 10.1 ओवर में 90 रन जोड़कर टीम की जीत की नींव रखी. ब्रेविस ने 41 गेंदों पर नाबाद 70 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे. दूसरी ओर रयान 33 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए. ब्रेविस की धमाकेदार पारी की बदौलत एमआई केप टाउन ने 27 गेंद बाकी रहते मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया. सैम करेन 20 रन बनाकर आउट हुए वहीं रासी वान डर डुसन 8 रन पर नबाद लौटे.

The Newlands crowd was thoroughly entertained by Dewald Brevis 👏#MICTvPR #Betway #SA20 | @Betway_India pic.twitter.com/f546OVExOW

— SA20_League (@SA20_League) January 10, 2023