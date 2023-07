नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो का होता है लेकिन जब टूर्नामेंट का फाइनल हो तो 1 चूक भारी पड़ जाती है. भारतीय टीम पर इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर की एक गलती महंगी पड़ी. पाक टीम ने फाइनल में टीम इंडिया को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक नो बॉल डाली थी जो पूरी टीम को महंगी पड़ी. 2023 के इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में भी ऐसी ही कुछ देखने को मिला. 6 साल के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच फाइनल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. अंडर 19 स्टार ने टीम इंडिया का खेल खराब कर दिया.

The only chance in the powerplay was off a no-ball.

