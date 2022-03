विराट कोहली से मिलने मैदान पर कैसे पहुंच गए फैंस? सुरक्षा पर उठे सवाल, देखें वायरल VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (India vs Sri Lanka) ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी 2 मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टीम इंडिया (Team India) ने मेहमान श्रीलंका के सामने 447 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है. दूसरे दिन यानी रविवार का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 28 रन पर एक विकेट गंवा दिया है. उसे जीत के लिए अभी भी 419 रन की जरूरत है जबकि टीम इंडिया को सीरीज में मेहमानों का क्लीनस्वीप करने के लिए 9 विकेट की दरकार है. टेस्ट मैच के दूसरे दिन उस समय एक अजीब वाकया देखने को मिला जब 3 फैंस सुरक्षा में सेंध लगाकर विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ सेल्फी लेने के लिए पिच पर पहुंच गए. अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल, यह अजीबोगरीब वाकया श्रीलंका की दूसरी पारी के छठे ओवर का है. उस समय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की गेंद लगने के बाद कुसाल मेंडिस को मेडिकल सहायता दी जा रही थी. इसके बाद अपने स्टार खिलाड़ियों को नजदीक से देखने के लिए 3 प्रशंसक ग्राउंड में घुस आए. इनमें से एक तो विराट के नजदीक पहुंचने में सफल रहा. उस समय विराट स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे.

Dream Come Moment for every fan #INDvsSL pic.twitter.com/welan3xFzg

Lucky Fans Got the Chance to Click a selfie with Virat Kohli !! @imVkohli

A dream for each and every Viratian.❤️

Damn sure, the day of those three fans was made by meeting Virat Kohli. pic.twitter.com/qeCWlUxj7w

— Akshat (@AkshatOM10) March 13, 2022